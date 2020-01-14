Де Йонг здивував реакцією на звільнення Вальверде з Барселони

Звільнення Ернесто Вальверде з посади головного тренера Барселони, схоже, не надто засмутило півзахисника каталонців Френкі де Йонга.

Френкі де Йонг дуже дивно відреагував на звільнення Ернесто Вальверде з посади наставника Барселони, повідомляє Mundo Deportivo.

Барселона офіційно звільнила Вальверде та призначила Сетьєна

Через кілька хвилин після офіційної заяви клубу нідерландець виклав фото у своєму твіттері з дописом: "Повернення до тренувань". Цікаво, що де Йонг дуже швидко видалив цей пост, а востаннє хавбек публікував щось у твіттері аж 3 січня.

Нагадаємо, Барселона звільнила Ернесто Вальверде та призначила на посаду наставника Кіке Сетьєна. Після 19-ти турів Прімери чинний чемпіон Іспанії лідирує, випереджаючи Реал лише за додатковими показниками. В 1/8 фіналу Ліги чемпіонів на Барселону очікує зустріч з Наполі.

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