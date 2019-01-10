Де Йонг залишиться в Аяксі до завершення сезону 2018/19

Ліга Європи — 20:05 489
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Шахтар – Айнтрахт: УЄФА виніс рішення щодо присутності фанатів гостей на матчі Ліги Європи
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"Акула намочила порох": чому Малазі та Бланко Лещуку потрібен кілер Селезньов, "як бальзам на душу" – реакція з ІспаніїІспанія — 19:40 1742
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Борусія Д визнала поразку в боротьбі за зірку БундеслігиНімеччина — 19:05 1066
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Селезньов офіційно став гравцем МалагиІспанія — 15:36 2975
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Браїм Діас: той незручний момент, коли вболіваєш за Барсу, але переходиш у РеалІспанія — 15:16 2598
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