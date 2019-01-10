Де Йонг залишиться в Аяксі до завершення сезону 2018/19

Півзахисник Аякса Френкі де Йонг заявив, що не змінить клуб в поточному сезоні.

"Я впевнений на 100%, що залишусь в Аяксі до завершення сезону", – цитує де Йонга офіційний Twitter амстердамського клубу.

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Нагадаємо, де Йонг є трансферною метою Барселони та ПСЖ. Також над підписанням 21-річного голландця роздумував і Манчестер Сіті. Раніше повідомлялось, що де Йонг узгодив контракт з Барселоною.

Півзахисник збірної Нідерландів у поточному сезоні провів 27 матчів, у яких забив 3 голи.