Де Йонг забрав номер іншого гравця Барселони

Новоспечений півзахисник Барселони Френкі де Йонг визначився з цифрами, які будуть зображені на його футболці.

Френкі де Йонг захищатиме кольори Барселони під 21-м номером, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Цим номером поступився хавбек "блаугранас" Карлес Аленья, який забрав собі 19-ку. Раніше з такими цифрами на футболці виступав Кевін-Прінс Боатенг.

Нагадаємо, Барса заплатила Аяксу за трансфер де Йонга 75 млн євро.

В минулому сезоні чемпіонату Нідерландів Френкі провів 31 матч, в яких відзначився 3-ма голами та 6-ма асистами.

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