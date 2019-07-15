toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ТРАНСФЕРИ РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ НЕЙМАР

Де Йонг забрав номер іншого гравця Барселони

21:46 1023 Читать на русском
Де Йонг забрав номер іншого гравця Барселони
Френкі де Йонг / Фото ФК Барселона

Новоспечений півзахисник Барселони Френкі де Йонг визначився з цифрами, які будуть зображені на його футболці.

Френкі де Йонг захищатиме кольори Барселони під 21-м номером, повідомляє офіційний сайт клубу.

Френкі де Йонг розповів, куди планував перейти до трансферу в Барселону

Цим номером поступився хавбек "блаугранас" Карлес Аленья, який забрав собі 19-ку. Раніше з такими цифрами на футболці виступав Кевін-Прінс Боатенг.

Нагадаємо, Барса заплатила Аяксу за трансфер де Йонга 75 млн євро.

В минулому сезоні чемпіонату Нідерландів Френкі провів 31 матч, в яких відзначився 3-ма голами та 6-ма асистами.

Згадати молодість чи посадити в запас Суареса – як Грізманна поєднають з Мессі та Неймаром у Барселоні

blog_ava
FaceApp для збірної України: як виглядатимуть Ярмоленко, Зінченко, Шевченко та Ко у старості
17:51
6162
Теги
Барселона Барселона Іспанія Френкі де Йонг Френкі де Йонг Карлес Аленья Карлес Аленья
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Карпати орендують у Динамо Русина, – ЗМІ
    Україна — 19:322920 Карпати орендують у Динамо Русина, – ЗМІ
21
год
:
24
хв
Сабуртало
20:30
Шериф
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук