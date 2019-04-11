Де Йонг вважає, що Ювентус сильніший за Реал

Інтерв’ю — 12:00 600
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"Газзаєв пропонував російське громадянство". Богдан Шершун – про ЦСКА, інтерес від Баварії, бійку Кварцяного і війну
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Коноплянка хоче покинути Шальке – він не виправдав очікувань і розчарувався самНімеччина — 10:09 2321
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Арсенал – Наполі та ще 3 матчі 1/4 фіналу Ліги Європи: анонс поєдинківЛіга Європи — 08:00 679
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Барселона перемогла Манчестер Юнайтед: рівний і дивний поєдинок, перфоманс Мактоміная та суперечливий арбітраж РоккіЛіга чемпіонів — 03:00 2664
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Аякс – Ювентус: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів – як це булоЛіга чемпіонів — 00:02 2135