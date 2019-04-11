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Де Йонг вважає, що Ювентус сильніший за Реал

11:03 323 Читать на русском
Де Йонг вважає, що Ювентус сильніший за Реал
Френкі де Йонг / фото із соцмереж

Півзахисник Аякса Френкі де Йонг поділився враженнями після першого мачу у чвертьфіналі Ліги чемпіонів, в якому амстердамці зіграли в нічию з Ювентусом (1:1).

46’
 
Кріштіану Роналду 45’
45’ Кріштіану Роналду
46’

"Я б оцінив Ювентус вище, ніж Реал. Мадрид – відмінний клуб, але його форма в цьому сезоні не така висока, як в попередні роки.

Аякс – Ювентус – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Ювентус, безсумнівно, є одним з фаворитів на перемогу в Лізі чемпіонів, і протистояння з ними є серйозним випробуванням для Аякса, але ми віримо, що зможемо зіграти хороший матч-відповідь.

Я хочу знову зустрітися з Кріштіану Роналду. Він неймовірний гравець, і саме з таким футболістом я хочу змагатися", – цитує де Йонга De Telegraaf.

Аякс та Ювентус розійшлися миром в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

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