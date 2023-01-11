Півзахисник "синьо-гранатових" Френкі де Йонг став учасником курйозного епізоду в Саудівській Аравії.

Френкі де Йонг з партнерами / ФК Барселона

Делегація Барселони прибула в Ер-Ріяд на півфінальний поєдинок Суперкубка Іспанії проти Бетіса. Перед готелем, у якому зупинилася іспанська команда, Френкі де Йонг неабияк налякав присутніх.

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Виходячи з автобуса, гравець Барси послизнувся на сходах і впав. На щастя, Френкі піднявся без сторонньої допомоги. Епізод завершився для 25-річного нідерландця лише переляком, а був ризик отримання серйозної травми.

Матч Бетіс – Барселона відбудеться 12 січня о 21:00 за київським часом. Переможець у фіналі Суперкубка Іспанії зіграє проти сильнішого в парі Реал – Валенсія.

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