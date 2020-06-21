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Де Йонг вилетів на кілька тижнів

14:49 - Читать на русском
Де Йонг вилетів на кілька тижнів
Де Йонг і Мессі / Diario AS

Півзахисник іспанської Барселони Френкі де Йонг через травму не допоможе команді на важливому відрізку сезону.

Хавбек зазнав ушкодження правої ноги, повідомляє прес-служба Барселони.

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Де Йонг травмував камбалоподібний м'яз. Конкретних термінів відновлення нідерландця клуб не оголосив. Проте, очікується, що де Йонг може пропустити до 3-х тижнів. Це означає, що він не допоможе "блаугранас" у надважливих поєдинках проти Атлетіка з Більбао та мадридського Атлетіко.

Відзначимо, що в нинішньому сезоні Френкі де Йонг провів 38 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та віддав 4 результативні передачі.

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Теги
Барселона Барселона Іспанія Френкі Френкі де Йонг
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