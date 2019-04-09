Де Йонг: У матчі з Реалом Аякс показав, чого вартий, зможемо це повторити і в поєдинку з Ювентусом

Півзахисник Аякса Френкі де Йонг налаштований дати серйозний бій Ювентусу в рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

"Поки в цій Лізі чемпіонів у нас все складається чудово. Ми пройшли три раунди кваліфікації, в кожному здобули переконливі перемоги, що і було нашою метою. Потім був груповий етап, де ми показали, чого варті. Пробилися в чвертьфінал, і перемога над Реалом стала найяскравішим моментом. Ми дійсно продемонстрували всім і кожному, на що здатні, і я сподіваюся, зможемо зробити це знову в матчах з Ювентусом.

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Що ми відчуваємо? Величезну мотивацію, як, втім, і решта учасників 1/4 фіналу. Зрозуміло, що ми новачки в цій компанії. Але, як мені здається, ми продемонстрували, що в змозі грати на одному рівні з іншими командами. Сподіваюся, і проти Ювентуса ми покажемо, що настільки ж гарні або навіть краще за суперника", – цитує де Йонга офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, поєдинок 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Аякс – Ювентус відбудеться 10 квітня, початок о 22:00.

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