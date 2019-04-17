Де Йонг: У Мадриді нам було важче, ніж у Турині

Хавбек Аякса Френкі де Йонг прокоментував перемогу над Ювентусом у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

"У першому таймі Ювентус грав трохи краще і справедливо повів у рахунку. Але в другому таймі, за винятком перших п'яти хвилин, ми домінували і досягли заслуженої перемоги. Хоча, мабуть, могли виграти і з більшим рахунком.

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За рахунку 1:1 ситуація для них стала більш складною. Вони знали, що якщо ми заб'ємо другий гол, їм буде вкрай важко пройти далі.

Ми це відчули, вільного простору ставало все більше, а наша команда знає, як цим скористатися. У нас в атаці креативні гравці, і ми гарні в позиційній грі.

У Мадриді нам було важче, ніж у Турині, тому що тоді ми програли в першій зустрічі", – цитує де Йонга офіційний сайт УЄФА.

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