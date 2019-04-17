toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ЮВЕНТУС - АЯКС МАНЧЕСТЕР СІТІ - ТОТТЕНХЕМ СК ДНІПРО-1 - ШАХТАР В'ЯЧЕСЛАВ ШЕВЧУК

Де Йонг: У Мадриді нам було важче, ніж у Турині

13:40 213 Читать на русском
Де Йонг: У Мадриді нам було важче, ніж у Турині

Хавбек Аякса Френкі де Йонг прокоментував перемогу над Ювентусом у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

28’ Кріштіану Роналду
 
Донні ван де Беєк 34’
Маттейс Де Лігт 67’
28’ Кріштіану Роналду
34’ Донні ван де Беєк
67’ Маттейс Де Лігт

"У першому таймі Ювентус грав трохи краще і справедливо повів у рахунку. Але в другому таймі, за винятком перших п'яти хвилин, ми домінували і досягли заслуженої перемоги. Хоча, мабуть, могли виграти і з більшим рахунком.

Ювентус – Аякс: 19-річний капітан творить казку для гостей, Динамо причетне до рекорду ЛЧ, а одного Роналду – замало

За рахунку 1:1 ситуація для них стала більш складною. Вони знали, що якщо ми заб'ємо другий гол, їм буде вкрай важко пройти далі.

Ми це відчули, вільного простору ставало все більше, а наша команда знає, як цим скористатися. У нас в атаці креативні гравці, і ми гарні в позиційній грі.

У Мадриді нам було важче, ніж у Турині, тому що тоді ми програли в першій зустрічі", – цитує де Йонга офіційний сайт УЄФА.

"Бейбі-Аякс дав урок". Не зовсім сенсація, герої Тен Хага кращі за легенд 90-х, шалені прибутки та фіаско Ювентуса

Теги
Аякс Аякс Ліга чемпіонів Ювентус - Аякс Френкі де Йонг Френкі де Йонг
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
42
хв
Манчестер Сіті
22:00
Тоттенхем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук