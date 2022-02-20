"Я дуже радий грати за Барселону. Це була моя мрія, і мені подобається грати тут. Я хочу залишитись тут на довгі роки", – цитує де Йонга журналіст Фабріціо Романо у Twitter.

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Чинний контракт нідерландця з "блаугранас" розрахований до літа 2026-го. Нагадаємо, у 2019-му Барса заплатила Аяксу за Френкі 86 млн євро. За чутками, у підписанні гравця зацікавлена Баварія.

У нинішньому сезоні де Йонг провів 29 матчів, в яких відзначився двома голами та здійснив стільки ж асистів. Портал Transfermarkt зараз оцінює півзахисника у 75 млн євро.

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