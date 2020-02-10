Де Йонг різко відповів критикам, які вважають, що судді допомагають Барселоні

Хавбек Барселони Френкі де Йонг поділився думками щодо перемоги над Бетісом (3:2) у 23 турі Прімери.

"У Більбао ми повинні були отримати пенальті, мене штовхали. І сьогодні вони повинні були дати один за фол проти Мессі, однак ми нічого не отримали. Я не хочу створювати конфлікти з суддями – це не критика, просто те, що я думаю.

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Я прогресую, але адаптація ще не завершена. Проти Бетіса я зіграв краще, ніж минулого тижня. Для Барселони було важливо здобути три очки, однак розв'язка сезону ще далеко", – цитує де Йонга Marca.

Нагадаємо, після 23 турів Прімери каталонський гранд поступається Реалу трьома пунктами.

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