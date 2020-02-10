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Де Йонг різко відповів критикам, які вважають, що судді допомагають Барселоні

12:27 217 Читать на русском
Де Йонг різко відповів критикам, які вважають, що судді допомагають Барселоні
Френкі де Йонг / AP

Хавбек Барселони Френкі де Йонг поділився думками щодо перемоги над Бетісом (3:2) у 23 турі Прімери.

6’ Серхіо Каналес
27’ Набіль Фекір
76’ Набіль Фекір
 
Френкі де Йонг 9’
Серхіо Бускетс 45+3’
Клеман Лангле 72’
Клеман Лангле 80’
6’ Серхіо Каналес
9’ Френкі де Йонг
27’ Набіль Фекір
45+3’ Серхіо Бускетс
72’ Клеман Лангле
76’ Набіль Фекір
80’ Клеман Лангле

"У Більбао ми повинні були отримати пенальті, мене штовхали. І сьогодні вони повинні були дати один за фол проти Мессі, однак ми нічого не отримали. Я не хочу створювати конфлікти з суддями – це не критика, просто те, що я думаю.

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Я прогресую, але адаптація ще не завершена. Проти Бетіса я зіграв краще, ніж минулого тижня. Для Барселони було важливо здобути три очки, однак розв'язка сезону ще далеко", – цитує де Йонга Marca.

Нагадаємо, після 23 турів Прімери каталонський гранд поступається Реалу трьома пунктами.

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Арбітри Барселона Барселона Бетіс - Барселона Іспанія Френкі де Йонг Френкі де Йонг
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