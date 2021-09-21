Де Йонг промахнувся у вбивчій ситуації – новий форвард Барселони поки не виправдовує очікувань
Нападник Барси Люк де Йонг не забив ще жодного гола у футболці "блаугранас".
Наставник Барселони випустив Люка де Йонга на другий тайм матчу проти Гранади, щоб рятувати ситуацію (каталонці програвали 0:1).
Барселона визначила претендентів на місце Кумана – журналіст оприлюднив шорт-лист з явним фаворитом
31-річний форвард отримав розкішний шанс, щоб виправдати довіру тренера, але схибив. Після ювелірного навісу з кутового Люк примудрився відправити м'яч над воротами. На щастя для каталонців, Араухо перед фінальним свистком врятував нічию.
Парадоксально, що Барса орендувала де Йонга у Севільї зокрема за його вміння грати на "другому поверсі".
Барселона вдома врятувала нічию з Гранадою – беззубий примітивний футбол, Кумана виправдовує лише переповнений лазарет