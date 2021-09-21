Нападник Барси Люк де Йонг не забив ще жодного гола у футболці "блаугранас".

Люк де Йонг та Рональд Куман / Фото Барселона

Наставник Барселони випустив Люка де Йонга на другий тайм матчу проти Гранади, щоб рятувати ситуацію (каталонці програвали 0:1).

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31-річний форвард отримав розкішний шанс, щоб виправдати довіру тренера, але схибив. Після ювелірного навісу з кутового Люк примудрився відправити м'яч над воротами. На щастя для каталонців, Араухо перед фінальним свистком врятував нічию.

Парадоксально, що Барса орендувала де Йонга у Севільї зокрема за його вміння грати на "другому поверсі".

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