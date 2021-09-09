Нідерландець не надто вразив своєю технікою під час презентації в каталонському клубі.

Грізманн шокував зовнішнім виглядом на презентації в Атлетіко – кардинальна зміна іміджу, аби догодити фанам

Новачок Барселони дещо незграбно і кострубато набивав м'яч, ледь не впустивши його на землю. Така техніка не надто характерна для професіонального футболіста, але де Йонга це не турбувало. Нападник спокійно завершив вправу та продовжив позувати для фотокамер.

Нагадаємо, Барса орендувала 31-річного форварда у Севільї. У минулому сезоні де Йонг провів 48 матчів, записавши до свого активу 9 голів та асист.

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