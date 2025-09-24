Барселона і півзахисник Френкі де Йонг близькі до продовження контракту.

Переговори між Барселоною і де Йонгом проходять успішно, інформує Mundo Deportivo. Багато деталей вже узгоджені, залишається розібратися з преміальними.

"Блаугранас" пропонують півзахиснику договір, розрахований ще на три роки – до 2029-го. При цьому зарплата нідерландця знизиться відносно поточної – але його це влаштовує. Френкі готовий підписати новий контракт, а його в клубі вважають ключовим футболістом.

Нагадаємо, що де Йонг виступає за Барселону з 2019 року. Він перейшов до команди з Аякса за 86 млн євро.

