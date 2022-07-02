Нападник Люк Де Йонг продовжить свою кар'єру в чемпіонаті Нідерландів.

Кілька днів тому 31-річний форвард покинув Барселону, за яку виступав на правах оренди. Виявилося, що й у чемпіонаті Іспанії він не затримається.

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Де Йонг знову буде виступати за ПСВ. Контракт розрахований до літа 2025 року, повідомляє прес-служба нідерландського клубу. За неофіційною інформацією, Севілья отримала за цей перехід 4 млн євро компенсації.

Цікаво, що саме із ПСВ три роки тому андалузці купили Де Йонга, заплативши 12 млн. У минулому сезоні в складі Барселони форвард провів 29 матчів, у яких забив 7 голів та віддав 1 асист.

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