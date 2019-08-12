Де Йонг не хоче, щоб його колишній партнер по Аяксу переходив в Реал

Новачок Барселони поділився думкою щодо імовірного підсилення мадридців.

"Вершкові" полюють на колишнього партнера де Йонга по Аяксу – Донні ван де Беека.

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"Я б вважав за краще, щоб він залишився в Аяксі: не хотів би грати проти нього і бажаю, щоб Аякс залишався сильним. Але, зрозуміло, якщо все складеться і він переїде в Мадрид, буду за нього дуже радий. Думаю, він цього заслуговує. Він чудовий гравець. Побачуся з ним в Іспанії!

Я впевнений, що він зможе заграти. Думаю, він показав це в минулому сезоні Ліги чемпіонів, особливо в раунді плей-офф. Він продемонстрував всім в Європі, що здатний грати на такому рівні", – цитує хавбека Барселони ESPN.

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Нагадаємо, де Йонг та ван де Беек були основними хавбеками сенсаційного Аякса, який дістався півфіналу Ліги чемпіонів у минулому сезоні.