toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
АНГЛІЯ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Де Йонг назвав найсильніший чемпіонат у світі – це не Ла Ліга

13:40 1201 Читать на русском
Де Йонг назвав найсильніший чемпіонат у світі – це не Ла Ліга
Френкі де Йонг / AS

Півзахисник Барселони Френкі де Йонг визначився із найсильнішим футбольним чемпіонатом.

"Раніше я вважав, що Ла Ліга – найсильніший футбольний чемпіонат в світі. Можна було побачити їхнє домінування в єврокубкових змаганнях. Іспанські клуби завжди проходили далеко у змаганнях і часто забирали основні європейські трофеї: Лігу чемпіонів та Лігу Європи.

Барселона підписала де Йонга всупереч бажанню Вальверде

Але англійська Прем'єр-ліга відновила свою силу на міжнародних змаганнях. Якщо говорити виключно про чисті навички, то Ла Ліга найкраща. Але через інтенсивність АПЛ перебуває на трохи вищому рівні", – зазначив де Йонг в коментарі The Mirror.

Відаль подав до суду на Барселону за невиплату преміальних – вражаюча сума

До слова, нідерландець зіграв за Барселону в поточному сезоні 23 матчі, забив 1 гол та віддав 2 асисти.

blog_ava
Буряк назвав гравців, без яких не може уявити сьогодні збірну України
09:50
4703
Теги
Барселона Барселона Іспанія Френкі де Йонг Френкі де Йонг Англія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
35
хв
Ліверпуль
18:30
Вулверхемптон
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук