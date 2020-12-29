Де Йонг назвав найсильніший чемпіонат у світі – це не Ла Ліга

Півзахисник Барселони Френкі де Йонг визначився із найсильнішим футбольним чемпіонатом.

"Раніше я вважав, що Ла Ліга – найсильніший футбольний чемпіонат в світі. Можна було побачити їхнє домінування в єврокубкових змаганнях. Іспанські клуби завжди проходили далеко у змаганнях і часто забирали основні європейські трофеї: Лігу чемпіонів та Лігу Європи.

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Але англійська Прем'єр-ліга відновила свою силу на міжнародних змаганнях. Якщо говорити виключно про чисті навички, то Ла Ліга найкраща. Але через інтенсивність АПЛ перебуває на трохи вищому рівні", – зазначив де Йонг в коментарі The Mirror.

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До слова, нідерландець зіграв за Барселону в поточному сезоні 23 матчі, забив 1 гол та віддав 2 асисти.