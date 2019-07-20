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Де Йонг: Хотів би бачити Де Лігта в Барселоні, але Ювентус – хороший вибір

17:22 57 Читать на русском
Де Йонг: Хотів би бачити Де Лігта в Барселоні, але Ювентус – хороший вибір
Френкі де Йонг / Sky Sports

Півзахисник Барселони Френкі де Йонг поділився очікуваннями від сезону 2019/20, а також прокоментував трансфер свого екс-партнера Маттейса Де Лігта в Ювентус.

"Чи хотів би я зіграти з Неймаром? Так, звісно. Неймар – хороший гравець. Але не мені вирішувати, перейде він у Барселону, чи ні.

Де Йонг забрав номер іншого гравця Барселони

Думаю, що Мессі – найкращий гравець в світі. З нетерпінням чекаю на зустріч з усіма гравцями, а не тільки з Мессі.

Розчарування від трансферу Де Лігта в Ювентус немає. Звичайно, я був би радий його переходу в Барселону. Але це його рішення, прийняте ним спільно з родиною, агентом і дівчиною. Я радий за нього. Волів би побачити його в Барселоні, але Ювентус – хороший варіант для нього", – розповів де Йонг в коментарі Diario Sport.

В чемпіонаті Нідерландів 2018/19 Де Йонг провів 31 матч, в яких відзначився 3-ма голами та 6-ма асистами.

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