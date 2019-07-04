Де Йонг прибув до Барселони для офіційної презентації у якості гравця "блаугранас"

Півзахисник Барселони Френкі де Йонг прокоментував майбутню презентацію у якості гравця "синьо-гранатових".

"Я дуже радий опинитись нарешті у Барселоні. Ще з дитинства я мріяв виступати за каталонців, і тепер я тут, так що це прекрасно. Я з нетерпінням очікую, коли зможу вийти на Камп Ноу вперше.

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Мені подобається філософія Барселони, яка дуже схожа на філософію Аякса. Я щасливий, що можу грати з Мессі, якого я завжди наслідував. Тепер мій кумир буде моїм товаришем по команді.

Барселона і Нідерланди завжди мали великий, особливий зв'язок. Я хочу стати одним з великих нідерландських гравців, які виступали за Барселону", – цитує де Йонга офіційний сайт каталонців.

Зазначимо, що завтра має відбутись офіційна презентація Френкі де Йонга у якості гравця Барселони.

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