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Де Йонг прибув до Барселони для офіційної презентації у якості гравця "блаугранас"

4 липня 22:46 672 Читать на русском
Де Йонг прибув до Барселони для офіційної презентації у якості гравця "блаугранас"
Френкі де Йонг / фото: ФК Барселона

Півзахисник Барселони Френкі де Йонг прокоментував майбутню презентацію у якості гравця "синьо-гранатових".

"Я дуже радий опинитись нарешті у Барселоні. Ще з дитинства я мріяв виступати за каталонців, і тепер я тут, так що це прекрасно. Я з нетерпінням очікую, коли зможу вийти на Камп Ноу вперше.

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Мені подобається філософія Барселони, яка дуже схожа на філософію Аякса. Я щасливий, що можу грати з Мессі, якого я завжди наслідував. Тепер мій кумир буде моїм товаришем по команді.

Барселона і Нідерланди завжди мали великий, особливий зв'язок. Я хочу стати одним з великих нідерландських гравців, які виступали за Барселону", – цитує де Йонга офіційний сайт каталонців.

Зазначимо, що завтра має відбутись офіційна презентація Френкі де Йонга у якості гравця Барселони.

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Теги
Іспанія Трансфери Трансфери Чемпіонату Іспанії Барселона Барселона Френкі де Йонг Френкі де Йонг Трансфери Барселони
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