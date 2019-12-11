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Де Йонг емоційно відреагував на виліт Аякса з Ліги чемпіонів – відео розпачу гравця Барселони після перемоги на Сан-Сіро

15:52 374 Читать на русском
Де Йонг емоційно відреагував на виліт Аякса з Ліги чемпіонів – відео розпачу гравця Барселони після перемоги на Сан-Сіро
Френкі де Йонг / Фото з соцмереж

Екс-гравець Аякса Френкі де Йонг сприйняв невихід своєї колишньої команди в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів як особисту трагедію.

Нідерландський півзахисник каталонської Барселони Френкі де Йонг продовжує вболівати за свою колишню команду. У соціальній мережі Твіттер з’явилось відео, на якому 22-річний футболіст після перемоги своєї команди над Інтером (2:1) у матчі 6-го туру групового турніру Ліги чемпіонів дізнався, що Аякс не пройшов до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Реакція гравця більш ніж красномовна.

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Нагадаємо, хавбек перейшов до іспанського клубу на початку 2019 р., однак до літа грав за Аякс, з яким він пробився в плей-офф Ліги чемпіонів. Контракт де Йонга з каталонським клубом розрахований до літа 2024 року. Сума трансферу склала 75 млн євро.

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Теги
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