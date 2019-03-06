Де Йонг: Думаю, зараз Рамос шкодує, що отримав попередження в першому матчі

Півзахисник Аякса Френкі де Йонг поділився враженнями від виїзної перемоги над Реалом (4:1) в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Я думаю, Барселона дуже рада, що ми вибили Реал. Але, звичайно, я особливо радий за Аякс і його фанатів. У першому матчі ми зіграли не набагато гірше, ніж зараз.

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Жовта картка Рамоса в першому матчі? Я не знаю, чи зробив він це навмисно насправді. Чесно кажучи, мені особливо нічого сказати в цій ситуації. Думаю, зараз він про це шкодує", – цитує де Йонга Esporte Interativo.

Нагадаємо, що 21-річний хавбек перейде в Барселону влітку. Сума трансферу складе 75 млн євро і може збільшитися ще на 11 млн за рахунок бонусів.

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