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Де Йонг: Думаю, зараз Рамос шкодує, що отримав попередження в першому матчі

16:52 125 Читать на русском
Де Йонг: Думаю, зараз Рамос шкодує, що отримав попередження в першому матчі
Френкі де Йонг / фото із соцмереж

Півзахисник Аякса Френкі де Йонг поділився враженнями від виїзної перемоги над Реалом (4:1) в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

70’ Марко Асенсіо
93’ Начо
 
Хакім Зієш 7’
Давід Нерес 18’
Душан Тадіч 64’
Лассе Шьоне 72’

"Я думаю, Барселона дуже рада, що ми вибили Реал. Але, звичайно, я особливо радий за Аякс і його фанатів. У першому матчі ми зіграли не набагато гірше, ніж зараз.

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Жовта картка Рамоса в першому матчі? Я не знаю, чи зробив він це навмисно насправді. Чесно кажучи, мені особливо нічого сказати в цій ситуації. Думаю, зараз він про це шкодує", – цитує де Йонга Esporte Interativo.

Нагадаємо, що 21-річний хавбек перейде в Барселону влітку. Сума трансферу складе 75 млн євро і може збільшитися ще на 11 млн за рахунок бонусів.

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