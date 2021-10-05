"Заберіть половину нападників з будь-якого клубу, і це створить проблеми. У нас хороший склад. Потрібно дочекатися повернення травмованих гравців. Люди сильно перебільшують. У Ла Лізі відставання від Реала та Атлетіко становить лише дві перемоги. Все ще можливо.

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Ми дуже погано почали Лігу чемпіонів, але і там нічого не втрачено. Важливо виграти наступний матч проти київського Динамо. На Роналда Кумана чиниться сильний тиск – це бачать всі.

Я не в найкращій формі свого життя. Але і в непоганій. Після Бенфіки я прочитав критику щодо своєї гри. Коли програєш 0:3, ніколи не зможеш сказати, що все пройшло дуже добре. Але рахунок гри автоматично не означає, що я був дуже поганим. Ця критика часто заснована на поганих результатах", – цитує де Йонга AD.

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