Де Йонг: Аякс і в наступній стадії Ліги чемпіонів буде андердогом

Півзахисник Аякса Френкі де Йонг поділився враженнями після перемоги над Реалом в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (1:4).

"Коли в першому матчі ми грали не набагато гірше, ніж у матчі-відповіді, нам не пощастило з результатом. Зараз же все склалося вдало і для команди, і для мене.

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Я зіграв непогано, але в кінцівці все було ще більш захоплююче. Я не повинен був втрачати м'яч, але у мене були судоми. На щастя, нас не покарали за мою помилку.

Можливо, ми і далі будемо андердогом. Але ми були андердогом і в цьому протистоянні. Я дуже радий за Аякс і вболівальників", – цитує де Йонга De Telegraaf.

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