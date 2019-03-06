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Де Йонг: Аякс і в наступній стадії Ліги чемпіонів буде андердогом

14:03 340 Читать на русском
Де Йонг: Аякс і в наступній стадії Ліги чемпіонів буде андердогом
Френкі де Йонг / фото із соцмереж

Півзахисник Аякса Френкі де Йонг поділився враженнями після перемоги над Реалом в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (1:4).

70’ Марко Асенсіо
93’ Начо
 
Хакім Зієш 7’
Давід Нерес 18’
Душан Тадіч 64’
Лассе Шьоне 72’

"Коли в першому матчі ми грали не набагато гірше, ніж у матчі-відповіді, нам не пощастило з результатом. Зараз же все склалося вдало і для команди, і для мене.

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Я зіграв непогано, але в кінцівці все було ще більш захоплююче. Я не повинен був втрачати м'яч, але у мене були судоми. На щастя, нас не покарали за мою помилку.

Можливо, ми і далі будемо андердогом. Але ми були андердогом і в цьому протистоянні. Я дуже радий за Аякс і вболівальників", – цитує де Йонга De Telegraaf.

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Теги
Ліга чемпіонів Реал Мадрид - Аякс Аякс Аякс Френкі де Йонг Френкі де Йонг
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