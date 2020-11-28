"Де його особистість?": режисер культової драми про Марадону пояснив брак цікавості до Роналду
Знаменитий кінорежисер Емір Кустуріца пояснив, чому більше не зніматиме стрічки про футболістів.
"Я не пригадую такої загальної жалоби від Аргентини до Сомалі, як після смерті Марадони. Зараз, коли світ розділений коронавірусом, з'явилася Людина, яка знову об'єднала нас і змусила плакати.
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Коли ми працювали над фільмом "Марадона", у нас із Дієго відразу виникла хімія між собою, ми були дуже близькими. Адже ми обидва діти вулиць: я із Сараєво, він із Буенос-Айреса, і ми прекрасно знали, як важко зростати і виживати на околиці міста.
Про якого ще футболіста я розповім у фільмі? Ні про якого. Що я можу сказати про Кріштіану Роналду? Він ідеальний, заробляє купу грошей, але де його особистість? Які історії він нам зможе розповісти? Ніякі", – поділився Кустуріца у коментарі Corriere dello Sera.
Нагадаємо, Дієго Марадона помер 25 листопада після серцевого нападу. Йому було 60 років. Знаменитого футболіста вже поховали неподалік Буенос-Айреса поруч з його батьками, а прощальну церемонію відвідали десятки тисяч людей.
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