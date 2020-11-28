"Я не пригадую такої загальної жалоби від Аргентини до Сомалі, як після смерті Марадони. Зараз, коли світ розділений коронавірусом, з'явилася Людина, яка знову об'єднала нас і змусила плакати.

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Коли ми працювали над фільмом "Марадона", у нас із Дієго відразу виникла хімія між собою, ми були дуже близькими. Адже ми обидва діти вулиць: я із Сараєво, він із Буенос-Айреса, і ми прекрасно знали, як важко зростати і виживати на околиці міста.

Про якого ще футболіста я розповім у фільмі? Ні про якого. Що я можу сказати про Кріштіану Роналду? Він ідеальний, заробляє купу грошей, але де його особистість? Які історії він нам зможе розповісти? Ніякі", – поділився Кустуріца у коментарі Corriere dello Sera.

Нагадаємо, Дієго Марадона помер 25 листопада після серцевого нападу. Йому було 60 років. Знаменитого футболіста вже поховали неподалік Буенос-Айреса поруч з його батьками, а прощальну церемонію відвідали десятки тисяч людей.

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