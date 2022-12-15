"Де всі футболісти? В туалеті були?": Вірт пригрозив гравцям Вереса розривом контракту за неналежне ставлення до роботи
Головний тренер Вереса Юрій Вірт залишився незадоволений тим, як деякі гравці команди ставляться до розминки та перебування на лаві запасних.
"Я більше не буду повертатися до цього питання. Є команда, є футболісти, які сидять на заміні. Другі повинні виходити на заміну та підсилювати гру. Ваші незадоволення ви мені не показуйте, це всіх стосується. Починається другий тайм, у нас травмується футболіст, а на заміні сидить одна людина. Де всі футболісти? В туалеті були? У вас раніше не було часу сходити в туалет, обов’язково тоді потрібно було, коли чоловік травмувався?
Олександрія офіційно попрощалася з тренером – шлях для Ротаня відкритий
Приїжджаємо на стадіон, всі переодягнулися, всі вийшли на розминку, всі розім’ялися, всі зайшли в роздягальню, всі змінили форму й в теплі сидимо. Коли треба – встали й пішли розминатися. А в нас перед грою на розминку вийшли тільки Коля та Поворознюк. Їм найбільше треба, вони найбільше хочуть?
В нас людина ламається, а футболістів немає, немає кого випускати. Це останнє китайське попередження. А ні, то туди – на трибуни. Комусь щось не подобається - до президента. Розірвали контракт й на тому все закінчили. Я відповідаю за результат. Хто буде розказувати, що він мав грати, мене це не цікавить. Я перед президентом відповім за результат", – зазначив Вірт у шоу Трендець.
Як відіграти 18 очок і стати чемпіоном: наш тренер дискутує з екс-зіркою Мілана, згадує Мудрика та інтерв’ю з Тимощуком