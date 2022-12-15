"Я більше не буду повертатися до цього питання. Є команда, є футболісти, які сидять на заміні. Другі повинні виходити на заміну та підсилювати гру. Ваші незадоволення ви мені не показуйте, це всіх стосується. Починається другий тайм, у нас травмується футболіст, а на заміні сидить одна людина. Де всі футболісти? В туалеті були? У вас раніше не було часу сходити в туалет, обов’язково тоді потрібно було, коли чоловік травмувався?

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Приїжджаємо на стадіон, всі переодягнулися, всі вийшли на розминку, всі розім’ялися, всі зайшли в роздягальню, всі змінили форму й в теплі сидимо. Коли треба – встали й пішли розминатися. А в нас перед грою на розминку вийшли тільки Коля та Поворознюк. Їм найбільше треба, вони найбільше хочуть?

В нас людина ламається, а футболістів немає, немає кого випускати. Це останнє китайське попередження. А ні, то туди – на трибуни. Комусь щось не подобається - до президента. Розірвали контракт й на тому все закінчили. Я відповідаю за результат. Хто буде розказувати, що він мав грати, мене це не цікавить. Я перед президентом відповім за результат", – зазначив Вірт у шоу Трендець.

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