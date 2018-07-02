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Де Врей та Асамоа стали футболістами Інтера

20:55 165 Читать на русском
Де Врей та Асамоа стали футболістами Інтера
Стефан де Врей / офіційний сайт Інтера

Захисники Стефан де Врей та Квадво Асамоа офіційно стали гравцями "нерадзурі".

Інтер повідомив про підписання контрактів з Стефаном де Вреєм та Квадво Асамоа, інформує офіційний сайт "нерадзурі".

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Де Врей підписав контракт до 2023 року, Асамоа – до 2021.

Обидва футболісти перейшли в Інтер у статусі вільного агента. Попереднім клубом Де Врея був римський Лаціо, натомість Квадво Асамоа представляв Ювентус.

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Теги
Стефан де Врей Стефан де Врей Італія Трансфери Чемпіонату Італії Квадво Асамоа Квадво Асамоа
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