Захисник збірної Нідерландів Стефан де Врей найближчим часом не допоможе команді на футбольному полі.

Центрбек Інтера отримав ушкодження наприкінці поєдинку проти Чорногорії (2:2), повідомляє Dutch Football.

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За інформацією італійської преси, де Врей покинув розташування національної команди і сьогодні ввечері прибуде в Мілан. Лікарі Інтера проведуть поглиблене обстеження і будуть ухвалювати рішення щодо подальшого лікування.

Відтак, 29-річний нідерландець пропустить матч останнього туру групового етапу кваліфікації на ЧС-2022 проти Норвегії. Наразі команда Луї Ван Гала очолює турнірну таблицю групи G, але в разі поразки може втрати не лише пряму путівку на ЧС-2022, а й залишитися навіть без плей-офф.

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