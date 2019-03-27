Де Врей пропустить матч проти Лаціо через травму

Міланський Інтер підтвердив, що Стефан де Врей отримав травму стегна в розташуванні збірної Нідерландів.

Де Врей отримав пошкодження на тренуванні збірної Нідерландів і пропустить наступний матч проти Лаціо, інформує офіційний сайт Інтера.

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Захисник зіграв у матчі проти Білорусі, проте матч зі збірною Німеччини де Врей пропускав.

27-річний гравець буде тренуватись індивідуально, починаючи з наступного тижня. Таким чином, нідерландець пропустить не тільки матч з Лаціо, але й матч з Дженоа в середу.

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В нинішньому сезоні де Врей провів 31 матч у складі "нерадзуррі", забивши 1 м'яч і двічі асистував партнерам.