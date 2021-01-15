"Динамо, в теорії, підсилило свій склад влітку. Прийшов Белуце, який провів 8 хвилин, прийшов бразилець Клейтон, якого взагалі ніхто не бачив.

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Мені ближче такі ситуації, коли свій шанс отримують ті ж Шапаренко, Лєднєв, Сирота або Нещерет. Вони восени показали, що якщо будуть отримувати свій шанс, то вони готові створювати конкуренцію.

Мені це ближче, ніж підписання умовного Белуце. Людина приїхала із Брайтона, щоб допомогти, але де він може допомогти? На Баннікова на верхніх полях?", – поділився Вацко у програмі Вмикай Підігрів на ТК "Футбол 1".

Зазначимо, що Белуце приєднався до Динамо влітку 2020 року, проте за цей час провів на полі трохи близько 10 хвилин, двічі вийшовши на заміну в матчах Ліги чемпіонів та УПЛ.

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