Півзахисник Лос-Анджелес Гелаксі Хорхе Ернандес продовжить кар'єру в Чорноморці, повідомляє прес-служба "моряків".

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21-річний гравець дістався морякам безкоштовно – у грудні 2021 року він став вільним агентом після завершення контракту з американцями. З одеситами новачок уклав угоду до 30 червня 2023 року. Цікаво, що Хорхе – перший американець з мексиканським корінням в українському футболі.

Нагадаємо, Ернандес виступав за другу команду Лос-Анджелес Гелаксі, у складі якої минулого року провів 32 матчі, в яких забив 13 голів і віддав 5 результативних передач. Transfermarkt оцінює гравця у 200 тисяч євро.

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