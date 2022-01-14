"Де тут готують смачну кесадилью?": Чорноморець оголосив про підписання першого американця в УПЛ
Одеський клуб продовжує феєричну трансферну кампанію.
Півзахисник Лос-Анджелес Гелаксі Хорхе Ернандес продовжить кар'єру в Чорноморці, повідомляє прес-служба "моряків".
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21-річний гравець дістався морякам безкоштовно – у грудні 2021 року він став вільним агентом після завершення контракту з американцями. З одеситами новачок уклав угоду до 30 червня 2023 року. Цікаво, що Хорхе – перший американець з мексиканським корінням в українському футболі.
Нагадаємо, Ернандес виступав за другу команду Лос-Анджелес Гелаксі, у складі якої минулого року провів 32 матчі, в яких забив 13 голів і віддав 5 результативних передач. Transfermarkt оцінює гравця у 200 тисяч євро.
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