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Де Томас перейшов із Реала в Бенфіку

3 липня 23:38 399 Читать на русском
Де Томас перейшов із Реала в Бенфіку
Рауль Де Томас (ліворуч) / EFE

Нападник Рауль Де Томас перебрався до чемпіонату Португалії, де захищатиме кольори лісабонської Бенфіки.

Реал та Бенфіка досягли згоди про трансфер іспанського форварда. Про це повідомляють офіційні сайти обох клубів.

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Скільки коштував перехід та інші деталі угоди наразі невідомі. Авторитетний портал Transfermarkt інформує, що трансфер Де Томаса обійшовся "орлам" у 20 млн євро.

Рауль Де Томас є вихованцем Реала, але зіграв за "вершкових" лише 1 матч у Кубку Іспанії. Він грав за Кордобу та Вальядолід на правах оренди, а останні 2 сезони провів у Райо Вальєкано.

У минулому чемпіонаті Де Томас зіграв 33 поєдинки в Ла Лізі, в яких забив 14 голів.

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Теги
Трансфери Трансфери Реал Мадрид Трансфери Чемпіонату Іспанії Рауль Де Томас Рауль Де Томас Бенфіка Бенфіка Португалія
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