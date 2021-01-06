Колишній голкіпер збірної Італії Морган Де Санктіс ледь не попрощався з власним життям.

Іменитий воротар вчора увечері потрапив у важку аварію на вулиці Христофора Колумба в Римі, повідомляє Football Italia.

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Де Санктіса доправили до лікарні для обстеження, яке виявило травму голови, численні переломи ребер та спини. 43-річному італійцю негайно зробили операцію. Зранку його перевели в реанімацію, стан стабільний.

Нагадаємо, Де Санктіс виступав у складі Пескари, Ювентуса, Удінезе, Севільї, Галатасарая, Наполі, Роми та Монако. В його активі є 7 матчів за збірну Італії. Кар'єру гравця завершив у 2017-му, а з літа минулого року обіймає посаду спортивного директора Роми.

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