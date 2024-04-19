"Вовки" під керівництвом 40-річного фахівця повторно перемогли Мілан і вийшли у півфінал Ліги Європи.

Рома офіційно оголосила ім'я головного тренера на наступний сезон

Рома швидко повела 2:0, але вже на 31-й хвилині опинилася в меншості через вилучення Челіка. Не дивно, що останній відрізок матчу став важким фізичним випробуванням для римлян. На 72-й захисник Дієго Льоренте підійшов до Де Россі і запитав, скільки залишилось грати, але відразу пошкодував. Тренер нагримав на підопічного – повертайся на поле і грай!

Нагадаємо, Де Россі очолив Рому у січні цього року, замінивши Жозе Моурінью. Результати "вовків" відразу злетіли вгору – 12 перемог у 17 матчах, боротьба за зону ЛЧ в чемпіонаті і щонайменше півфінал ЛЄ. Не дивно, що керівництво клубу вже зараз ухвалило рішення продовжити контракт з легендою.

Llorente, De Rossi'ye kalan süreyi soruyor pic.twitter.com/Wj1ma8Y8Hg — Kapitano Sports (@kapitanosport) April 19, 2024

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