Де Россі визвірився на гравця Роми через питання про відпочинок – відео люті тренера "вовків"
Легенда Роми Даніеле Де Россі зберігає фірмову брутальність і в тренерській кар'єрі.
"Вовки" під керівництвом 40-річного фахівця повторно перемогли Мілан і вийшли у півфінал Ліги Європи.
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Рома швидко повела 2:0, але вже на 31-й хвилині опинилася в меншості через вилучення Челіка. Не дивно, що останній відрізок матчу став важким фізичним випробуванням для римлян. На 72-й захисник Дієго Льоренте підійшов до Де Россі і запитав, скільки залишилось грати, але відразу пошкодував. Тренер нагримав на підопічного – повертайся на поле і грай!
Нагадаємо, Де Россі очолив Рому у січні цього року, замінивши Жозе Моурінью. Результати "вовків" відразу злетіли вгору – 12 перемог у 17 матчах, боротьба за зону ЛЧ в чемпіонаті і щонайменше півфінал ЛЄ. Не дивно, що керівництво клубу вже зараз ухвалило рішення продовжити контракт з легендою.
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