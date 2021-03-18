Колишній хавбек Роми та збірної Італії Даніеле Де Россі розпочав свою тренерську кар'єру в головній команді країни.

Де Россі призначений на посаду асистента Роберто Манчіні на чолі національної збірної Італії, повідомляє офіційний сайт італійської федерації.

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Відзначимо, що це будуть перші тренерські кроки екс-капітана Роми після завершення кар'єри гравця у 2020 році. До слова, Де Россі вигравав чемпіонат світу 2006 року у складі збірної Італії.

Свою ігрову кар'єру Даніеле розпочав у 2002 році у складі Роми та виступав за римлян протягом 17 років. Після цього хавбек ще півроку виступав за Бока Хуніорс, де і завершив свої виступи.

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