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Де Россі ризикує не зіграти до кінця сезону – хавбек, імовірно, відіграв останній матч за Рому

17:47 188 Читать на русском
Де Россі ризикує не зіграти до кінця сезону – хавбек, імовірно, відіграв останній матч за Рому
Даніеле Де Россі / Reuters

Капітан італійської Роми Даніеле Де Россі зазнав серйозної травми в матчі 32-го туру Серії А проти Удінезе (1:0).

68’ Едін Джеко
 
68’ Едін Джеко

Досвідчений півзахисник може пропустити три тижні через ушкодження, повідомляє Tuttomercatoweb.

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У матчі з Удінезе Де Россі отримав травму стегна та був замінений. Якщо попередній діагноз лікарів підтвердиться, то в нинішньому сезоні капітан "вовків" більше не зіграє. Це може серйозно погіршити шанси Роми в боротьбі за місце в топ-4, що дає право зіграти в Лізі чемпіонів.

Крім того, є імовірність, що матч проти фріульців став останнім офіційним поєдинком Даніеле Де Россі за Рому. Раніше повідомлялося, що влітку він може очолити столичну команду, а спортивним директором "джалороссі" стане легендарний Франческо Тотті.

Теги
Італія Рома - Удінезе Даніеле Де Россі Даніеле Де Россі Рома Рома
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