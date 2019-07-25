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Де Россі прибув в Аргентину для підписання контракту з Бока Хуніорс – легенда довів місцевих фанатів до екстазу

15:04 233 Читать на русском
Де Россі прибув в Аргентину для підписання контракту з Бока Хуніорс – легенда довів місцевих фанатів до екстазу
Даніеле Де Россі / Reuters

Зірковий ветеран близький до переїзду в новий чемпіонат.

Фанати аргентинського гранда гучно зустріли Даніеле Де Россі в аеропорту Буенос-Айреса.

Рома розпочала перемовини з Мораєсом

Незабаром італієць підпише контракт з Бокою Хуніорс, однак вже зараз він на повну відчуває любов прихильників "генуезців". Вони зчинили такий гвалт, що журналісти просто не могли задати Де Россі жодного питання.

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Нагадаємо, 36-річний опорник провів у складі Роми 18 сезонів і завершив виступи за столичний клуб у травні.

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