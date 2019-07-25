Де Россі прибув в Аргентину для підписання контракту з Бока Хуніорс – легенда довів місцевих фанатів до екстазу

Зірковий ветеран близький до переїзду в новий чемпіонат.

Фанати аргентинського гранда гучно зустріли Даніеле Де Россі в аеропорту Буенос-Айреса.

Рома розпочала перемовини з Мораєсом

Незабаром італієць підпише контракт з Бокою Хуніорс, однак вже зараз він на повну відчуває любов прихильників "генуезців". Вони зчинили такий гвалт, що журналісти просто не могли задати Де Россі жодного питання.

Де Россі зворушливо попрощався з Ромою – брутальний Гладіатор провів у команді всю кар'єру

Нагадаємо, 36-річний опорник провів у складі Роми 18 сезонів і завершив виступи за столичний клуб у травні.