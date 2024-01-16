Власник Роми Ден Фрідкін організовує сьогодні ввечері відеоконференцію за участю керівників, які перебувають у столиці Італії для обговорення майбутнього Жозе Моурінью. До "делегації" потраплять також його син Раян і генеральний директор клубу Ліна Соулуку.

Як інформує La Repubblica, під час спілкування з технічним керівництвом клубу Фрідкін-старший хоче отримати оцінку ситуації, що склалася. Рома вилетіла з Кубка Італії, програвши Лаціо, а також зазнає краху в турнірній таблиці Серії А. У трьох останніх матчах чемпіонату Італії команда набрала лише одне очко й опустилася на 9-те місце таблиці.

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При цьому звільнення Жозе Моурінью з посади головного тренера малоймовірне через велику компенсацію. Рома зобов'язана виплатити португальцю велику суму, якщо вирішить його звільнити.

Sky Sport заперечує інформацію вищеназваного джерела, зазначаючи, що рішення про звільнення Моурінью може бути ухвалене тільки після призначення нового спортивного директора. Чинний генеральний менеджер Роми Тьягу Пінту, який взяв на себе обов'язки спортдира, покине клуб на самому початку лютого.

Раніше повідомлялося, що легендарний у минулому півзахисник Роми Даніеле Де Россі може очолити команду до кінця сезону.

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