Де Россі може завершити кар'єру та увійти до тренерського штабу збірної Італії

Екс-півзахисник Роми Даніеле Де Россі всерйоз роздумує над завершенням ігрової кар'єри.

Колишній півзахисник Роми Даніеле Де Россі готовий завершити кар'єру гравця. Не виключається, що 35-річний футболіст увійде до тренерського штабу збірної Італії, повідомляє Il Tempo.

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Нагадаємо, Де Россі всю свою кар'єру провів у Ромі, але не отримав від рідного клубу пропозиції продовжити контракт. Чутки пов'язували Де Россі з Бока Хуніорс або одним із клубів Серії А чи МЛС.

Зазначимо, що Де Россі дебютував за основну команду Роми в 2001 році. У складі римлян півзахисник провів 616 матчів, забив 63 м'ячі і зробив 54 гольових передачі. Разом з "джалороссі" він двічі вигравав Кубок Італії (2006/07, 2007/08) і один раз Суперкубок Італії (2007).

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