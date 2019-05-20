Де Россі може опинитися в Сампдорії

Півзахисник італійської Роми Даніеле Де Россі влітку може стати гравцем генуезької Сампдорії.

Про можливість підписання ветерана керманич Сампи Марко Джампаоло розповів у коментарі Corriere dello Sport.

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"Нещодавно ми розмовляли з Де Россі, і він сказав, що був би щасливий пограти в моїй команді. Я відповів, що його досвід і характер згодився би нам, тому цю можливість ми ще обговоримо", – відзначив тренер.

Нагадаємо, що Рома оголосила про відхід Де Россі минулого тижня. Гравець не хоче завершувати кар'єру й має кілька варіантів працевлаштування, серед яких навіть переїзд до Бока Хуніорс із Буенос-Айреса.

У нинішньому сезоні Даніеле Де Россі провів 22 матчі у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі. Цей сезон є 18-м за ліком для досвідченого хавбека в складі Роми.

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