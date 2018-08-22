toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
АЯКС - ДИНАМО СЕРГІЙ РЕБРОВ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Де Россі готовий піти на пониження зарплати заради нового контракту в Ромі

15:03 225 Читать на русском
Де Россі готовий піти на пониження зарплати заради нового контракту в Ромі
Даніеле Де Россі / Calciomio

Півзахисник Роми Даніеле Де Россі прагне продовжити контракт з клубом і готовий піти на суттєве пониження зарплати.

Даніеле Де Россі зустрінеться з керівництвом Роми для переговорів щодо продовження контракту до 2020 року, повідомляє Sport Mediaset.

"Хочеться вибити йому зуби бейсбольною битою". Даніеле Де Россі бив Срну, захищав честь вбитого тестя і віддав чемпіонську медаль покійному товаришу

Італієць готовий заробляти 1,5 млн євро на рік плюс бонуси, що вдвічі менше, ніж за його нинішньою угодою.

Де Россі дебютував у складі Роми в 2002 році. За 16 років хавбек зіграв у складі "джаллороссі" більше 400 поєдинків.

Де Россі: Постійне перебування в Ромі – неправильний вибір для професіонала

Теги
Італія Даніеле Де Россі Даніеле Де Россі Рома Рома
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
58
хв
Аякс
22:00
Динамо
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Залиште відгук