Де Россі готовий піти на пониження зарплати заради нового контракту в Ромі

Півзахисник Роми Даніеле Де Россі прагне продовжити контракт з клубом і готовий піти на суттєве пониження зарплати.

Даніеле Де Россі зустрінеться з керівництвом Роми для переговорів щодо продовження контракту до 2020 року, повідомляє Sport Mediaset.

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Італієць готовий заробляти 1,5 млн євро на рік плюс бонуси, що вдвічі менше, ніж за його нинішньою угодою.

Де Россі дебютував у складі Роми в 2002 році. За 16 років хавбек зіграв у складі "джаллороссі" більше 400 поєдинків.

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