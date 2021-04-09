Колишній хавбек Роми та збірної Італії Даніеле Де Россі зіткнувся з несподіваними проблемами через COVID-19.

Асистент Роберто Манчіні здав позитивний тест на коронавірус та потрапив в одну з лікарень Рима, інформує IL Tempo.

Де Россі увійшов до тренерського штабу збірної Італії

Госпіталізація Де Россі пов'язана з важким перебігом хвороби та розвитком пневмонії. COVID-19 Даніеле підхопив у розташуванні збірної Італії – для нього це був перший вояж у статусі члена тренерського штабу. "Скуадра Адзурра" провела 3 матчі відбору на ЧС-2022: проти Північної Ірландії, Болгарії та Литви, у яких здобула три перемоги з рахунком 2:0.

До слова, 37-річний Де Россі працюватиме у збірній Італії мінімум до кінця чемпіонату Європи 2020 року.

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