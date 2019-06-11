Де Россі близький до переїзду в МЛС – Бока Хуніорс не здається у боротьбі за ветерана

Колишній півзахисник італійської Роми Даніеле Де Россі незабаром може підписати контракт із американським Лос-Анджелесом.

Лідер Західної конференції МЛС Лос-Анджелес прагне якомога швидше завершити перехід досвідченого італійця, повідомляє Goal.

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Тим не менш, аргентинський гранд Бока Хуніорс продовжує боротьбу за Де Россі. Спортивний директор "генуезців" Ніколас Бурдіссо, який грав разом із італійським ветераном у Ромі, сподівається переконати його перебратися до Аргентини. Щоправда, фінансові умови в Штатах виглядають привабливішими.

Нагадаємо, що Рома оголосила про відхід Де Россі в травні. Сам хавбек, якому влітку виповниться 36, заявив, що не має наміру завершувати кар'єру.

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