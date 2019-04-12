Де Пена: Знаю, що провів далеко не казковий рік, однак я самокритичний

Новачок Динамо Карлос Де Пена запевнив, що готовий грати просто зараз.

"Я підписав контракт з київським Динамо до кінця сезону. Я готовий грати просто зараз. Наша команда зараз перебуває на стадії плей-офф.

Новачок Динамо Де Пена: Я перший уругваєць в історії клубу, і це велика честь

Насьональ – мій дім. Знаю, що провів далеко не казковий рік, однак я самокритичний. Рішення клубу не здивувало мене. Мої почуття до Насьоналя ніколи не зміняться. Бажаю удачі людям, які відповідають за команду", – цитує Де Пену журналіст Мартін Чаркеро у своєму Твіттері.

Нагадаємо, Динамо оголосило про підписання вінгера Карлоса Де Пени на правах вільного агента. 27-річний уругваєць виступатиме у складі киян під 14-м номером, контракт діє до кінця поточного сезону.

Провал у Європі, 8 місяців без клубу, не типаж вінгера Динамо. Карлос Де Пена – чергове нелогічне підписання киян