Де Пена зізнався, що здобуває ще одну професію у сфері футболу

Уругвайський вінгер Динамо Карлос Де Пена паралельно з грою за киян займається власною освітою.

"Ранок – час доби, який люблю найбільше. П'ю каву. Ніхто з мого рідного Уругваю ще не на зв'язку, тому що там дуже рано – різниця 6 год. Люблю ранок, тому що є час, який можу приділити собі.

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Увечері вдома з дружиною приділяємо час навчанню. Вона навчається за спеціальністю бізнес-адміністрування, а я проходжу онлайн-курс за спеціальністю "футбол". Я спілкуюся зі своєю командою, яка теж працює над проектом. Мені це дуже подобається", – сказав Де Пена прес-службі Динамо.

Нагадаємо, в нинішньому сезоні Карлос зіграв за киян 11 матчів у чемпіонату України, в яких забив чотири голи та віддав одну гольову передачу.

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