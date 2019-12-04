toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ЗОЛОТИЙ М'ЯЧ ЛІОНЕЛЬ МЕССІ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Де Пена зізнався, що Євромайдан спонукав його поважати українців

08:58 190 Читать на русском
Де Пена зізнався, що Євромайдан спонукав його поважати українців
Карлос Де Пена / Фото ФК Динамо

Півзахисник Динамо Карлос Де Пена розповів про свою адаптацію в Україні.

"Коли я приїхав в Україну, то мені відразу сказали, що ця країна – повна протилежність Уругваю. Тут інші люди, мова і особливий стиль життя.

Де Пена: На початку кар'єри не міг подумати, що опинюсь в Україні

Але мене це не лякало. Коли я став частиною цієї країни, то побачив, наскільки тут добрі люди. Вони дуже гостинно мене прийняли і в команді, і в місті. Також я вже знаю історію України, адже живу тут. Багато дивлюся документальних фільмів і читаю.

Взагалі, я надихаюся місцевими, адже знаю, що п'ять років тому цей народ боровся за свої права. Я дивився документальний фільм від Netflix "Зима у вогні" – він змусив мене поважати українців", – сказав де Пена в інтерв'ю Bestua.

Нагадаємо, уругвайський хавбек на правах вільного агента у квітні приєднався до Динамо.

"Динамо після Мальме почувалося вбитим": чому Шахтар – під підозрою, а Карпати припустилися фатальної помилки

blog_ava
Головні новини футболу 3 грудня: Динамо підписало форварда, світ відреагував на рекордний "Золотий м'яч" Мессі
07:00
535
Теги
Динамо Динамо Карлос Де Пена Карлос Де Пена
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
12
год
:
24
хв
Манчестер Юнайтед
21:30
Тоттенхем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук