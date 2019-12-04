Де Пена зізнався, що Євромайдан спонукав його поважати українців

Півзахисник Динамо Карлос Де Пена розповів про свою адаптацію в Україні.

"Коли я приїхав в Україну, то мені відразу сказали, що ця країна – повна протилежність Уругваю. Тут інші люди, мова і особливий стиль життя.

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Але мене це не лякало. Коли я став частиною цієї країни, то побачив, наскільки тут добрі люди. Вони дуже гостинно мене прийняли і в команді, і в місті. Також я вже знаю історію України, адже живу тут. Багато дивлюся документальних фільмів і читаю.

Взагалі, я надихаюся місцевими, адже знаю, що п'ять років тому цей народ боровся за свої права. Я дивився документальний фільм від Netflix "Зима у вогні" – він змусив мене поважати українців", – сказав де Пена в інтерв'ю Bestua.

Нагадаємо, уругвайський хавбек на правах вільного агента у квітні приєднався до Динамо.

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