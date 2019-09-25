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Де Пена зізнався, хто порадив йому перейти в Динамо

13:13 1399 Читать на русском
Де Пена зізнався, хто порадив йому перейти в Динамо
Карлос Де Пена / ФК Динамо Київ

Півзахисник київського Динамо Карлос де Пена розповів, хто порадив йому переїхати в Україну, аби отримати другий шанс закріпитися в Європі.

"Людина, яка повірила в мене і порадила переїхати в Динамо – Леонід Буряк. Він – легенда Динамо. Я йому дуже вдячний за це.

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Я довгий час грав в Уругваї. Захотілося чогось іншого. Це мій другий шанс в Європі. Динамо – велика команда в Україні та Європі, і я щасливий тут", – розповів Де Пена YouTube-каналу XSPORT.

Нагадаємо, Де Пена з 2015 по 2017 рік грав за Мідлсбро. У квітні цього року футболіст на правах вільного агента перейшов в Динамо. Хавбек провів 10 матчів, відзначившись 4 голами і 2 результативними передачами. А завдяки дублю в останньому матчі у ворота Ворскли 27-річний уругваєць отримав нагороду найкращого гравця 8 туру УПЛ.

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Теги
Карлос Де Пена Карлос Де Пена Динамо Динамо Леонід Буряк
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