"Звичайно, переговори вимагають часу, адже сторони повинні узгодити всі деталі. Але, думаю, я ухвалив правильне рішення. Сподіваюся, що в цьому сезоні ми зможемо захистити всі завойовані титули. Для мене було дуже важливо відчувати підтримку Містера, який дав мені зрозуміти, що я потрібен команді. Цей фактор – одна з головних причин, чому я залишаюся в Києві. Крім того, в Динамо я маю можливість виступати в Лізі чемпіонів і постараюся знову виграти чемпіонство. Тому, звичайно ж, дуже радий, що продовжив контракт із київським клубом.

Динамо офіційно продовжило контракт з Де Пеною

Моя мета – завжди перемагати у всіх турнірах. На жаль, ми поступилися в Суперкубку України, але як і раніше маємо шанс завоювати чемпіонство та Кубок країни, і зробимо все можливе для цього. За підсумками минулого сезону ми виграли всі титули в Україні, тому головне завдання – це, звичайно ж, перемога в чемпіонаті та гідний виступ у Лізі чемпіонів. Думаю, що у нас дуже хороша команда, яка заслуговує на це. Зараз ми йдемо на першому місці в УПЛ, і повинні зберегти лідерство до кінця сезону.

Будь-яке важливе рішення в родині ми ухвалюємо спільно. Сім'я – головне для мене в житті, і я завжди бажаю найкращого для своєї дружини та дитини. Тому перед продовженням контракту я також радився з дружиною, і вона підтримала мене. Зараз Елі вже звикла до життя в Києві, тут є всі умови для виховання нашого сина", – цитує Де Пену офіційний сайт Динамо.

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