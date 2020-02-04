Де Пена забив розкішний гол на тренуванні Динамо

Київське Динамо продовжує готуватися до другої частини сезону 2019/20.

Наразі "біло-сині" перебувають у турецькому Белеку, де проходить другий тренувальний збір команди Олексія Михайличенка.

Михайличенко виділив головні завдання Динамо у другій частині тренувальних зборів

Сьогодні, 4 лютого, у Динамо не було заплановано спарингів, то кияни провели двосторонню зустріч. Її результатами особливо повинен бути задоволений Карлос Де Пена. Уругваєць зумів забити шедевральний гол ударом через себе у ворота, які захищав Георгій Бущан.

Додамо, що на зимову перерву Динамо пішло, посідаючи другу сходинку в турнірній таблиці УПЛ. Відставання від Шахтаря складає 14 очок.

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