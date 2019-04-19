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Де Пена дебютував у складі Динамо

14:10 1011 Читать на русском
Де Пена дебютував у складі Динамо
Карлос Де Пена / фото: ФК Динамо

Новачок київського Динамо Карлос Де Пена дебютував у складі киян у товариському матчі проти Ворскли.

В рамках підготовки до матчу 25-го туру УПЛ проти Шахтаря Динамо проводить контрольний поєдинок проти полтавської Ворскли. Відзначимо, що новачок киян Карлос Де Пена потрапив до стартового складу.

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Матч Динамо – Ворскла розпочався на стадіоні імені Валерія Лобановського. Пряму трансляцію поєдинку можна переглянути у новині "Футбол 24", а також на Youtube-каналі київського клубу. Початок зустрічі о 14:00.

Нагадаємо, поєдинок Динамо – Шахтар відбудеться 24 квітня, початок о 18:30. Кияни відстають від "гірників" на 7 очок. Ворскла набрала 29 пунктів та посідає 2 місце в другій шістці.

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Динамо Динамо Карлос Де Пена Карлос Де Пена
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