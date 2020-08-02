Де Пена: Вже переконався, що Луческу – дуже грамотний і досвідчений фахівець

"Перші дні пройшли дуже добре. Видно, що всі по-хорошому заряджені на роботу. Ми звикаємо до філософії нового головного тренера і, сподіваюся, незабаром ми будемо все краще і краще виконувати його вимоги. У нас хороша комунікація, і я вже переконався, що це дуже грамотний і досвідчений фахівець.

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Добре, коли в команді є конкуренція на кожній позиції. Вона робить кожного сильнішим і змушує проявляти свій максимум. А достатньою мотивацією особисто для мене є сам факт виступу за такий легендарний клуб, як Динамо Київ.

Будь-який суперник буде непростим. Не можна недооцінювати будь-кого, оскільки якщо команда опинилася на цій стадії, значить, добре виступила у своїй національній лізі. Дочекаємося жеребкування, дізнаємося, з ким нам належить зіграти, і тоді вже будемо аналізувати, і говорити про суперника більш предметно.

Цілі у мене ті ж, що були і в минулому сезоні – перемагати, вигравати трофеї. У минулому сезоні ми завоювали Кубок і Суперкубок. У новому хотілося б повторити це, а також виграти чемпіонський титул і добре виступити на європейській арені", – поділився Де Пена в коментарі офіційному сайту Динамо.

До слова, уругваєць провів 38 матчів у складі Динамо в сезоні 2019/20, записавши до свого активу 9 голів та 7 асистів.

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