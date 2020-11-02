"Позитивні результати тестів вплинули на нас. Ми знаємо, що коронавірус вже торкнувся багатьох команд. Це було лише питанням часу, коли ковід добереться до українських клубів. Нам не пощастило – це зачепило і нас.

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Шахтар теж постраждав від коронавірусу. Він зіграв велику роль в мадридському матчі з Реалом. Сподіваюся, ми теж зможемо провести відмінний матч у Барселоні. У нас є втрати, але є і футболісти, якими можна їх замінити.

У нас є і втрати серед футболістів основного складу. Проти Ференцвароша ми вже грали без кількох футболістів. Проти СК Дніпро-1 у нас на воротах стояв 18-річний хлопець. Втрати вдарили по нас", – цитує Де Пену RAC1.

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